Vizepräsident Pence als erster Vertreter der Trump-Regierung bei EU

US-Vizepräsident Mike Pence (l.) mit der EU-Aussenbeauftragten Federica Mogherini in der US-Botschaft in Brüssel. © Keystone/AP Pool/VIRGINIA MAYO

Als erster Vertreter der neuen US-Regierung hat Vizepräsident Mike Pence am Montag die EU in Brüssel besucht. Pence traf am Morgen zunächst die EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini in der US-Botschaft in der belgischen Hauptstadt.