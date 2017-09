Stefanie Vögele überzeugte in Taschkent © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Für Stefanie Vögele (WTA 196) geht eine lange Durststrecke zu Ende. Sie steht am WTA-Turnier im usbekischen Taschkent in den Achtelfinals.Die 27-jährige Aargauerin bezwang in der ersten Runde die in der Weltrangliste um 23 Plätze besser klassierte Einheimische Sabina Scharipowa 6:1, 6:3.