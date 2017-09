Volksbefragung über Ehe für alle in Australien begonnen

An der Briefumfrage zur Homo-Ehe in Australien können über 16 Millionen registrierte Wähler teilnehmen. © KEYSTONE/AP/RICK RYCROFT

In Australien hat am Dienstag eine Volksbefragung darüber begonnen, ob die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt wird. Etwa 16 Millionen Australier können dazu per Brief ihre Meinung äussern. Das Ergebnis soll Mitte November bekanntgegeben werden.