Volkswagen hat in der Schweiz 100’000 Diesel-Autos umgerüstet

Bisher wurden in der Schweiz rund 100'000 Diesel-Fahrzeuge von VW mit Software-Updates umgerüstet. Die Amag in Dübendorf investiert dafür pro Fahrzeug durchschnittlich 45 Minuten bis eine Stunde Arbeit. © KEYSTONE/WALTER BIERI

Der Volkswagen-Konzern hat in der Schweiz im Nachgang an den Abgas-Skandal bisher rund 100’000 der insgesamt 175’000 Diesel-Autos umgerüstet.Wöchentlich kämen derzeit schweizweit rund 6000 bis 7000 Kunden in die Werkstätten, teilte der Schweizer VW-Importeur Amag am Mittwoch mit.