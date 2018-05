Volkswagen ruft Polo- und Seat-Modelle zurück

Bei den betroffenen Fahrzeugen könne es bei schnellen Spurwechseln mit fünf Menschen an Bord dazu kommen, dass zwei Gurtschlösser der Rücksitzbank übereinander gedrückt werden und das Schloss des äusseren linken Sitzes unbeabsichtigt aufspringt, sagte ein VW-Sprecher am Freitag in Wolfsburg.

VW habe eine technische Lösung erarbeitet, die dies verhindere. Diese solle per Rückrufaktion und mittels einer Produktionsänderung für den Polo der aktuellen Generation umgesetzt werden. Bis dahin könnten alle betroffenen Autos weiter sicher im Strassenverkehr betrieben werden – allerdings riet Volkswagen seinen Kunden, zunächst den Mittelsitz der Rückbank nicht zu nutzen.

Der Rückruf beginnt in Kürze. Die Fahrzeughalter würden darüber schriftlich informiert. Den technischen Mangel hatte eine finnische Zeitschrift bei einem Test entdeckt.

(SDA)