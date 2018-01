Vollbrand auf der Autobahn A1

Ein 41-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit einem 64-jährigen Beifahrer und zwei Kindern von Buchs in Richtung Verzweigung Meggenhus unterwegs. Im Bereich des Rastplatzes Sulzberg bemerkte der Fahrer, dass Rauch aus dem Fahrzeug stieg. Er hielt das Auto auf dem Pannenstreifen an.

Alle Personen verliessen das Auto und begaben sich hinter die Leitplanke in Sicherheit. Danach ging das Fahrzeug in Flammen auf. Kurze Zeit später konnte es von der örtlichen Feuerwehr gelöscht werden. Am Auto und an der Fahrbahn entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 3000 Franken.

(Kapo SG/red.)