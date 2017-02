Vollbrand zerstört Haus einer Montlinger Familie

Das Einfamilienhaus wurde durch das Feuer komplett zerstört © Kantonspolizei St.Gallen

Am Montagabend musste die Feuerwehr wegen eines in Vollbrand stehenden Einfamilienhauses in Montlingen ausrücken. Das Haus konnte nicht mehr gerettet werden. Seine Bewohner konnten sich jedoch selbst in Sicherheit bringen.