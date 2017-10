Volle Bude in der Radio City

Am Freitag war Oli P. zugegen, am Samstag heizte Mr. Da-Nos den Feierwütigen ein. Am Samstag war die FM1 Radio City gefüllt bis auf den letzten Platz. «Insgesamt hatten wir am Samstag rund 3500 Gäste, wir waren komplett ausverkauft», sagt Veranstalter Urs Brülisauer. Schon früh am Abend kam man nur noch ins Zelt, wenn jemand anderes dieses wieder verliess. Bereits in den letzten Jahren war die Radio City am Samstag jeweils ausverkauft.

Auch am Sonntag hatte die Radio City dieses Jahr zum ersten Mal geöffnet. «Werners Schlagerwelt» machte Halt an der Olma und brachte die rund 1000 Besucher dazu, auf die Bänke zu steigen und kräftig mitzutanzen und zu singen.

Die Radio City öffnet auch in der zweiten Olma-Woche jeweils um 17 Uhr. Unter anderem werden die beiden hauseigenen DJs Danton und Morgen-Joe den Besuchern einheizen. Am Donnerstag ist Tanja La Croix am Mischpult, am Samstag folgt mit «Remady und Manu-L» der krönende Abschluss. Zum Programm.

Während der Olma überträgt FM1Today das traditionelle Säuli-Rennen täglich live. Immer, wenn es um 16 Uhr heisst «Auf die Plätze, fertig, los», kannst du das Rennen über unseren Livestream mitverfolgen. Nachdem das schnellste Säuli gekürt ist und die Olma abends ihre Tore schliesst, geht die Party in der FM1 Radio City weiter. Alle Infos und das komplette Programm findest du hier

(enf)