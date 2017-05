Volles Programm am Auffahrtslauf

Rund 7000 Läuferinnen und Läufer werden den vierten Auffahrtslauf absolvieren. Bei schönstem Wetter treten sie in mehreren Kategorien an. Start- und Schlusspunkt ist der Kybunpark.

Wir werden heute ab etwa 14 Uhr laufend aktuelle Bilder aller Läuferinnen und Läufer online stellen. Ab 17 Uhr kannst du die Rennen auch im Livestream auf FM1Today mitverfolgen.

Natürlich lohnt es sich besonders, die Läuferinnen und Läufer direkt an der Strecke zu unterstützen. Am besten geht dies beim Gallusplatz, dem Roten Platz, der Kreuzbleiche oder direkt im Kybunpark. Am Gübsensee, beim Güterbahnhof und im Sittertobel treten verschiedene Musikformationen auf. Auf dem Gallusplatz moderiert Morgen-Joe und sorgt für den passenden Sound, zusammen mit der Otmarmusik. Beim Güterbahnhof steht FM1-DJ Danton an den Plattentellern.

Über viele und vor allem laute Fans freuen sich auch die Kinder. Diese laufen am Nachmittag im Kybunpark um die Wette. Das komplette Programm gibt es hier.

