Vollgeld-Initiative verlangt absolutes Geldmonopol für Nationalbank

Die Vollgeld-Initiative, über die am 10. Juni abgestimmt wird, verlangt ein absolutes Geldmonopol für die Schweizerische Nationalbank. (Archivbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Am 10. Juni kommt die Vollgeld-Initiative an die Urne. Die Initianten haben also noch knapp drei Monate Zeit, dem Stimmvolk das Anliegen zu erklären. Dieses ist ihrer Ansicht nach weniger kompliziert, als es scheint.