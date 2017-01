Vom 0:3 zum 4:3

Luganos Dario Bürgler (rechts) setzt sich gegen den Davoser Daniel Rahimi durch © KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Lugano macht gegen den HC Davos einen 0:3-Rückstand wett und gewinnt die Partie mit 4:3 nach Verlängerung.Alessandro Chiesa erzielte in der 63. Minute das Siegtor. Fünf der sechs Tore in der regulären Spielzeit fielen in Powerplays. Lugano kam erstmals seit dem 5.