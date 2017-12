Zerstörte Kirche in L’Aquila wiedereröffnet

Die zerstörte Kirche nach dem Erdbeben in L'Aqula. Nun ist die Basilika di Santa Maria di Collemaggio nach der Restauration wieder eröffnet worden. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/CLAUDIO LATTANZIO

Mehr als acht Jahre nach einem verheerenden Erdbeben in Mittelitalien ist eine zerstörte Kirche wiedereröffnet worden. Die vollendete Restaurierung wurde am Mittwoch in L’Aquila als Meilenstein im Wiederaufbau gefeiert.