Vom Fussballprofi zum Schmusesänger

Henk van Daam war noch nie in der Schweiz, möchte aber gerne einmal unser schönes Land bereisen. Beim Interview aus dem «Europa-Park in Rust» hat uns der holländische Sänger auch verraten, dass er sehr auf eine korrekte, deutsche Aussprache in seinen Songs achtet. Mit seiner aussergewöhnlichen Stimme hat sich der sympathische Niederländer bereits in unzählige Herzen singen können.

Anlässich der Sendung «immer wieder sonntags» hat Werner Plüss den «Ex-Fussballprofi» Henk van Daam getroffen. Um die deutsche Sprache perfekt zu lernen, zog sich Henk van Daam für eine Woche in ein Kloster zurück. Mehr über den holländischen Schlagersänger erfährst du im Video. Ab sofort haben seine Fans einen weiteren Grund sich auf sein neues Album zu freuen. Wenn tiefe Gefühle, heisse Rhythmen und holländischer Charme aufeinandertreffen, dann kommt ein neues Meisterwerk von Henk van Daam. (sst)