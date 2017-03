Vom Hitlerhelm bis zum Koran

«Ich begann mit dem Sammeln schon als kleiner Junge von ungefähr 10 Jahren. Damals nahm ich den Karabiner meines Vaters auseinander, der mir anschliessend den Arsch versohlte. Ich war schon immer ein Sammler und Jäger», erzählt Angelo Rutz, besser bekannt als «Angel».

«Angel» hat mittellanges, gewelltes, graues Haar. Er trägt silberne, hängende Ohrringe und eine Halskette mit dem Luftwaffen-Adler. Er liebe die Luftwaffe, sagt er. Auch auf seiner schwarzen Jacke glänzt ein silberner Adler.

Angelo Rutz ist mit Herzblut bei der Sache. Seine Augen glänzen, wenn er eine Geschichte zum Landsgemeinde-Säbel erzählt oder seine erste Spielzeug-Eisenbahn zeigt.

An seine allererste Errungenschaft kann sich «Angel» noch gut erinnern. Lächelnd erzählt er, wie er damals seinen ganzen Stiftenlohn für eine Milbank Amsler ausgegeben hatte. «Die Waffe hat 2500 Franken gekostet. Ich musste mich danach drei Monate lang nur von Dosenravioli ernähren und ging nicht mehr in den Ausgang.»

«Ein Mann ohne Hobby ist ein Krüppel»

«Angel» steht zwischen seinem Panzer und einem Kanonenrohr, welches mitten im Laden «Angels Antique Store» am Bahnhof in St. Margrethen steht. Am kommenden Wochenende wird der Laden offiziell eröffnet. Zuvor hatte er während rund acht Jahren ein Geschäft in Au. Weil er aber so viele Gegenstände besitzt, musste er sich eine grössere Bleibe suchen. «Nicht einmal hier passen all meine Gegenstände hinein.»

Er wisse nicht genau, wie viele Sachen sich in seinem Laden stapeln. «Ich habe Helme aus dem zweiten Weltkrieg, fast alles aus der Schweizer Armee, Säbel, Gewehre, Literatur aus dem Krieg, Eisenbahnen, Pferdegasmasken, Statuen, Bibeln, Heiligenfiguren – jedes Stück erzählt eine Geschichte.» Alle Gegenstände hätten ihren eigenen individuellen Wert. Darum kann er auch nicht genau sagen, welchen Wert seine Sammlung hat. «Es gibt Antiquitäten, die kosten gerade einmal vier Franken, für andere muss man mehrere tausend Franken blechen.»

«In unseren Kreisen sagt man, ein Mann ohne Hobby ist ein Krüppel. Andere sammeln Briefmarken und ich sammle Antiquitäten. Ich finde es einfach geil, diese Dinge anzuschauen. Es macht mir Spass. Ich habe den ‘Plausch’.»

«Militärguetzli schmecken mir noch immer»

Das älteste Stück in seiner Sammlung sei vermutlich ein Steinschloss aus der französischen Revolution. Dieses stamme aus dem Jahr 1770. Er erzählt, wie er zu diesem speziellen Stück kam, wie selten es sei und wie Kunden schon darüber staunten.

Dass neben der Sammelei nicht mehr viel Zeit für Liebeleien bleibt, musste der 60-jährige schon ein paar Mal erfahren. «Am Wochenende gehe ich um 5 Uhr morgens aus dem Haus, um an irgendeine Messe zu gehen. Die Frauen beschwerten sich oft, warum ich schon wieder verdufte.» Deshalb habe er im Moment keine Frau an seiner Seite.

Seine Liebe und Zeit widmet er lieber seiner Sammlung und dem Militär: «Ich rannte früher barfuss der Militärmusik nach. Die Kavallerie war für mich das Grösste und Militärguetzli schmecken mir noch heute.»

Um neue Stücke für seinen Laden zu ergattern, reist «Angel» auch gerne nach Deutschland, Österreich, Polen, Bulgarien oder in die USA. Auch dort sei es von Vorteil, dass er keinen grossen Wert auf neue Bekanntschaften legt: «Ich gehe nicht in die Ferien um Weibern nachzulaufen, ich laufe Panzern nach. Ich bin halt einfach anders gestrickt als andere.»

Nazi-Artikel sind für Sammler

Anders gestrickt und vielleicht deshalb auch offener gegenüber Gegenständen, die man sonst nicht zu sehen bekommt. «Angel» hat auch eine Ecke mit Gegenstände aus der Nazi-Zeit. Tassen und Accessoires mit Hitlers Kopf oder dem Hakenkreuz oder auch ein Hemd der Hitlerjugend stehen in einer Vitrine. Helme des Nazi-Regimes und Waffen stehen aneinander gereiht an der Wand. «Wiederbetätigung ist in der Schweiz verboten, ich verkaufe nur Sachen für Sammlungen und zu Museumszwecken.» Genau aus diesen zwei Bereichen beziehe er die Ware auch: «Ich habe beispielsweise einmal einen Nazi-Helm von einem St.Galler Geschichtsprofessor erhalten.»

Er ist fasziniert, eine Verherrlichung des Krieges möchte er aber nicht. Im Zentrum seiner Sammlung steht das Historische. Er möchte Geschichten erzählen.

«Springerstiefel werden nicht geduldet»

Er dulde auch keine Personen mit Springerstiefeln in seinem Laden, diese würden die Ware so oder so nicht vermögen: «Leute, die Nazi-Artikel kaufen sind Anwälte, Polizisten, Ärzte oder Museen.» Natürlich gäbe es immer schwarze Schafe, aber das gäbe es überall. «Auch mit Kritik muss ich leben. Es gibt immer Menschen, die nicht verstehen, was ich tue. Aber die müssen sich die Dinge auch nicht anschauen.»

Dass es ihm hauptsächlich um die Geschichte und nicht um Glaubensrichtungen oder Ideologien geht, beweist er mit seinen religiösen Artikeln: «Ich besitze den weltkleinsten Koran, habe die kleinste Bibel und verschiedene Heiligenfiguren».

Eröffnet wird der «neue» Antique Store am kommenden Wochenende. Zwischen dem 10. und dem 12. März hat das Geschäft im Bahnhofsgebäude St.Margrethen täglich von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.