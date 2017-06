Vom Trump-Spiel zur Colgate-Lasagne

«Im Museum geht es darum, Dinge zu zeigen, die zum Scheitern verurteilt sind», sagt der Kurator Samuel West. Im südschwedischen Helsingborg eröffnet heute Mittwoch das Muesum des Scheiterns (Museum of failure). Darin zu sehen sind rund 60 Hightech- und Marketing-Flops, bei denen man sich berechtigt die Frage stellt, warum sie jemals erfunden wurden.

«Wir wissen, dass 80 bis 90 Prozent aller Projekte scheitern und wir nie wieder etwas von ihnen hören. Sie verschwinden einfach von der Bildfläche. Was wir tun können ist, aus dem Scheitern zu lernen», sagt Samuel West gegenüber Euronews. Daraus zu lernen sei der einzige Weg aus einem Misserfolg einen Erfolg zu machen.

In einem Video stellt Samuel West selbst einige der sinnlosen Dinge vor, die es auf der Welt und im Muesum zu sehen gibt. Zum Beispiel das «Coca Cola blak» – eine Mischung aus Coca Cola und Kaffee. «Mmh, wie lecker», sagt der Museumsbesitzer ironisch.

Auch das «Trump the Game», eine Art Monopoly, ist nichts weiter als ein Reinfall. Auch wenn der Milliardär heute Präsident ist, das Spiel ist furchtbar langweilig und furchtbar einfach und zusätzlich gespickt mit all den «weisen» Sprüchen aus dem Munde Trumps. Genau das, was wir hören und unseren Kindern weitergeben wollen (Ironie Ende).

Als sei ein Trump-Spiel nicht schon das grösste Übel, kam tatsächlich jemand auf die Idee, Kugelschreiber extra für Frauen zu entwickeln. «Frauen können natürlich keine Kugelschreiber für Männer bedienen», kommentiert Samuel West sarkastisch.

Dass sich gewisse Firmen am besten einfach auf ihr Kerngeschäft beschränken sollten, zeigt das nächste Beispiel: Eine Tiefkühllasagne der Marke Colgate. Hä? Macht Colgate nicht eigentlich Zahnpasta? Doch! Vielleicht beinhaltet die Lasagne statt Bechamel-Sauce eine Schicht Pfefferminze-Zahnpasta.

Dies waren noch lange nicht alle «fails» die es auf der Welt gibt. Im Video werden noch einige weitere erklärt. Zum Beispiel ein Gerät zum Scannen der Webseite in einem Magazin oder ein Harley Davidson-Parfum.

