Die Buddha-Statue bleibt in Südkorea: Der Chef-Mönch des Buseon-Tempels Wonu kommentiert zufrieden vor Journalisten das Urteil. © KEYSTONE/EPA YNA/YONHAP

Eine vor Jahrhunderten von japanischen Piraten geraubte Buddha-Statue kehrt nach einer langen Odyssee in einen Tempel in Südkorea zurück. Ein südkoreanisches Gericht entschied am Donnerstag, die Skulptur solle dem Buseok-Tempel nahe Seosan zurückgegeben werden.