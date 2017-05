Von Roll verkauft Standort in den USA

Der Schweizer Industriekonzern Von Roll verkauft eine von vier Tochtergesellschaften in den USA. (Archiv) © KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Von Roll verkauft eine von vier Tochtergesellschaften in den USA. Damit wird die im letzten Jahr begonnene Neuausrichtung der Industriegruppe weitergeführt. Dies teilt der Industriekonzern am Freitag in einem Communiqué mit.