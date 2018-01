Vonn bringt sich in Cortina in Position

Perfekte Bedingungen in den Dolomiten: Lindsey Vonn unterwegs zur Bestzeit im zweiten Training von Cortina d'Ampezzo © KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Lindsey Vonn dominiert in Cortina d’Ampezzo auch das zweite Abfahrts-Training. Tina Weirather schaut der Dolomiten-Rekordsiegerin am besten ab, büsst als Zweite aber fast eine Sekunde ein. Um 95 Hundertstel hatte Vonn am Mittwoch ihre erste Verfolgerin Sofia Goggia distanziert.