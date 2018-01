Vonn freut sich auch für Jacqueline Wiles

Lindsey Vonn (links) und Jacqueline Wiles begiessen ihren gemeinsamen Erfolg © KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI

Lindsey Vonn freut sich in Cortina nicht nur ihren Sieg in der zweiten Abfahrt, sondern auch über den 3. Platz ihrer Landsfrau Jacqueline Wiles. Aus einem bestimmten Grund.Vonn zuoberst auf dem Siegertreppchen? Nichts Aussergewöhnliches an sich angesichts der 79 Weltcupsiege der 33-Jährigen.