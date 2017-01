Vonn wohl noch im Januar zurück im Weltcup

Lindsey Vonn ist zurück im Schneetraining und peilt ihr Weltcup-Comeback in den nächsten Wochen an. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/PIER MARCO TACCA

Lindsey Vonn nimmt acht Wochen nach ihrem Oberarmbruch das Ski-Training wieder auf. Ihre Rückkehr in den Ski-Weltcup ist noch vor der am 6. Februar beginnenden WM in St. Moritz geplant.