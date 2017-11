Roger Federer sucht in der Woche vor den ATP Finals in London (12. bis 19. November) noch etwas Matchpraxis © KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Bevor Roger Federer an den am Sonntag beginnenden ATP Finals in London sein letztes Turnier des Jahres bestreitet, macht der Weltranglisten-Zweite erstmals Halt in Schottland. In Glasgow bestreitet der Baselbieter am Dienstag einen Exhibition-Match gegen Andy Murray.