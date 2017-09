Wird wegen einer Sperre vorerst ein Spiel zuschauen müssen: Zugs Verteidiger Timo Helbling (Nummer 56) © KEYSTONE/JUERGEN STAIGER

Der EV Zug muss am Samstag im zweiten Meisterschaftsspiel gegen Lugano ohne Timo Helbling auskommen.Der Verteidiger wurde von der National League vorsorglich gesperrt, weil er tags zuvor beim Saisonauftakt in Davos (3:2 n.P.) Schiedsrichter Micha Hebeisen in den Rücken gestossen hatte.