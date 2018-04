Voss-Tecklenburg wird Nationaltrainerin von Deutschland

Am Wochenende hatte der Schweizerische Fussballverband SFV bekannt gegeben, dass Gespräche mit dem DFB betreffend Voss-Tecklenburg geführt würden. Nun ist der Wechsel beschlossene Sache. Mit der Schweiz wird Voss-Tecklenburg die laufende WM-Qualifikations-Kampagne abschliessen, danach übernimmt sie von Horst Hrubesch das deutsche Frauen-Nationalteam. Nach sechs Jahren in Diensten des SFV zieht es Voss-Tecklenburg zurück in ihre Heimat.

«Ich habe mir diesen Entscheid nicht leicht gemacht», sagte die Voss-Tecklenburg. Zudem sie es für sie immer klar gewesen, die WM-Qualifikation für Frankreich mit der Schweiz zu beenden. Die Qualifikation für die WM-Endrunde (7. Juni bis 7. Juli 2019) liegt für die Schweiz in Reichweite. Nach fünf von acht Runden führen die Schweizer Fussballerinnen die Rangliste mit dem Punktemaximum souverän an. Wer danach auf Voss-Tecklenburg folgen soll, hat der SFV noch nicht entschieden.

Voss-Tecklenburg hat in der Schweiz eine erfolgreiche Zeit erlebt. De Deutsche führte das Nationalteam 2015 erstmals an eine WM, 2017 erstmals an eine Europameisterschaft. Zudem gelang in ihrer Amtsperiode mit dem Gewinn des Zypern Cup 2017 der erste Turniersieg der Schweizer Fussballerinnen auf internationalem Parkett.

