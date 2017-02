Weil ihr uns so viele Tipps geschickt habt, gibt es heute drei Votings. In jeder Abstimmung ermitteln wir die drei besten Guggen, das Voting endet um 18 Uhr. Neun Finalisten treten am Wochenende gegeneinander an.



Eure Gugge ist in diesem ersten Voting noch nicht dabei? Das zweite von drei Votings ist ab 11 Uhr online.

(lag)