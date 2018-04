In Japan ist der Vulkan Shinmoe ausgebrochen. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/KIRISHIMA CITY OFFICE HANDOUT

In Japan ist ein Vulkan erneut ausgebrochen. Der rund 1400 Meter hohe Shinmoe im Südwesten spuckte Asche bis in eine Höhe von rund 5000 Metern und schleuderte Gesteinsbrocken heraus, wie Medien am Donnerstag berichteten.