Audi-Chef vorläufig festgenommen

Vorübergehend in Haft: Der VW-Audi-Chef Rupert Stadler ist wegen der Dieselaffäre vorübergehend verhaftet worden. (Archiv) © KEYSTONE/EPA/LUKAS BARTH

Audi-Chef Rupert Stadler ist in der Dieselaffäre festgenommen worden. Ein Volkswagen-Sprecher sagte am Montag, Stadler sei am Vormittag von der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen worden.