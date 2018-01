VW-Konzern 2017 mit Rekordabsatz

Abseits der Lasten der Dieselkrise läuft das Geschäft für VW rund. © Keystone/Jose Juarez

Der deutsche Volkswagen-Konzern hat 2017 mehr Fahrzeuge ausgeliefert als je zuvor. Der Autohersteller übergab 10,74 Millionen Fahrzeuge an Kunden in aller Welt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das waren 4,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.