Waadt weiht neues Parlamentsgebäude ein

Das neue Grossrats-Gebäude setzt mit dem hohen Dach einen neuen Akzent in der Silhouette der Altstadt von Lausanne. © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Nach 15 Jahren im Exil können die Mitglieder des Waadtländer Kantonsparlaments wieder in ein Halbrund am historischen Sitz des Grossen Rates in Lausanne zurückkehren. Ein Brand hatte das alte Parlamentsgebäude 2002 zerstört.