Waadtländer Parlamentarier zurück aus dem Exil

Das Band ist durchschnitten: Links Staatsrat Pascal Broulis, rechts der Waadtländer Grossratspräsident Gregory Devaud. © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Nach jahrelangem Exil sind die Mitglieder des Waadtländer Kantonsparlaments zurück im Halbrund, am historischen Sitz des Grossen Rates in Lausanne. Am Freitag feierten Politik und Bevölkerung das Gebäude, das bereits eine lange Baugeschichte hinter sich hat.