Waadtländer Regierung und Parlament bei Feier in Lausanne vereidigt

Die sieben Mitglieder des Waadtländer Staatsrates sind am Dienstag feierlich vereidigt worden. © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Bei einer Feier in der Kathedrale von Lausanne sind am Dienstag die sieben Mitglieder der Waadtländer Kantonsregierung sowie die 150 Mitglieder des Parlaments vereidigt worden. Sie traten die Amtszeit von fünf Jahren an.