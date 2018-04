Wacker, Pfadi und Kadetten ohne Probleme

Nachdem Wacker in den ersten beiden Partien gegen Fortitudo Gossau mehr Mühe als erwartet bekundet hatte, liessen die Thuner diesmal nicht anbrennen und gewannen 35:28. Sie agierten diszipliniert und lagen mit Ausnahme des 0:0 immer in Führung. Die Berner Oberländer konnten es sich leisten, dass der angeschlagene Regisseur Lukas von Deschwanden nur für drei Penaltys (zwei verwandelte er) aufs Feld kam. Bei Fortitudo Gossau erziele Liga-Topskorer Lucius Graf bloss zwei Tore (total 4) aus dem Spiel heraus.

Pfadi Winterthur bot den 1180 Zuschauern im letzten Heimspiel in der legendären Eulachhalle eine Gala und fertigte St. Otmar St. Gallen 36:19 ab. Nach den sechs Toren in Serie der Winterthurer vom 5:3 (9.) zum 11:3 (16.) gab es über den Ausgang der Partie keine Zweifel mehr. Pfadis Kevin Jud brillierte in der ersten 30 Minuten mit neun Toren, am Ende hatte er zwölf Treffer auf dem Konto. In den letzten drei Minuten gab es Standing Ovations. Schliesslich spielten die Winterthurer 45 Jahre in der Eulachhalle und feierten dort einige unvergessliche Erfolge. Im Halbfinal gegen die Kadetten finden die Heimspiele in der Eishockeyhalle statt.

Die Schaffhauser bekundeten beim 31:16 gegen Suhr Aarau ebenfalls keine Probleme. Nach neun Minuten lagen sie bereits 6:1 vorne. Einen Schreckmoment erlebte das Heimteam dennoch, als Captain Dimitrij Küttel in der 4. Minute verletzt ausschied. Zunächst schien es, als würde er länger nicht mehr spielen können. Glücklicherweise erlitt er aber keine Fraktur, sondern «lediglich» eine massive Prellung am rechten Unterschenkel. Suhr Aarau konnte die Ausfälle der beiden besten Werfer, Tim Aufdenblatten und Milan Skvaril, nicht kompensieren.

In der Serie zwischen dem BSV und Kriens-Luzern verlief auch das zweite Heimspiel der Berner äusserst spannend, und erneut siegten die Gastgeber mit einem Tor Unterschied, diesmal 24:23. Dabei hatten die Zentralschweizer die erste Hälfte klar dominiert und zur Pause 15:10 vorne gelegen. Danach fand der BSV über die Deckung zurück ins Spiel. Der achtfache Torschütze Pedro Spinola zeichnete mit dem 22:21 in der 54. Minute für die erste Führung der Berner verantwortlich. Das 23:24 der Krienser fiel bereits rund vier Minuten vor Schluss. Die vierte Partie findet am Freitag statt.

(SDA)