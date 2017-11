Wacker Thun gewinnt Spitzenkampf

Lenny Rubin (rechts) war der überragende Thuner Spieler (Archivbild) © KEYSTONE/NICK SOLAND

Wacker Thun setzt sich im Spitzenkampf bei Pfadi Winterthur 28:26 durch und führt nun die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den BSV Bern Muri an, der Kadetten Schaffhausen bezwang.Zwar geriet Wacker in Winterthur nach einer 17:15-Führung (36.) mit 17:19 in Rückstand (40.