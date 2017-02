Wacker Thun zum fünften Mal Cupsieger

Martin Rubin errang mit Wacker Thun in Olten den Cupsieg © KEYSTONE/NICK SOLAND

Wacker Thun ist zum fünften Mal Cupsieger, zum ersten Mal seit 2013. Das Team von Martin Rubin gewann am Final4-Turnier in Olten im Final gegen den NLB-Leader Endingen 35:26. Am Ende war es doch das erwartet klare Resultat. In der ersten Hälfte wurde Wacker allerdings mächtig gefordert.