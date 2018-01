Die tschechische Biathletin Gabriela Koukalova muss auf eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen verzichten © KEYSTONE/EPA/LISI NIESNER

Tschechiens Biathlon-Star Gabriela Koukalova wird definitiv nicht an den Olympischen Spielen in Pyeongchang teilnehmen.Die Probleme mit der Wadenmuskulatur dauerten an und erlaubten keine Vorbereitung mit voller Belastung, teilte der tschechische Biathlonverband mit.