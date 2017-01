Waffennarr, unauffällig und depressiv – So war der Täter

Der 33-jährige Täter Roger S. war schon vor elf Jahren in eine Schiesserei verwickelt. © zvg

Der Täter von Rehetobel, Roger S., war ein Waffennarr, er lebte unauffällig, zurückgezogen. Im Jahr 2003 war er für eine Schiesserei in Heiden verantwortlich. Nach einem Eifersuchts-Drama schoss der Täter auf zwei Personen, eine dritte wurde per Zufall verletzt. Er wurde verurteilt und musste in das Massnahmezentrum Arxhof in Basel. Dieses hat ihn verändert.