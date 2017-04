Waffenstillstand in Ostukraine gefordert

Eine Frau besichtigt ihr zerstörtes Haus (Archiv 2016). Trotz einer zum Osterfest vereinbarten Waffenruhe gibt es im Donbass immer noch Kämpfe zwischen ukrainischen Regierungssoldaten und prorussischen Separatisten. © KEYSTONE/EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO

Die Präsidenten der Ukraine, Russlands und Frankreichs und die deutsche Bundeskanzlerin haben gemeinsam eine strikte Einhaltung des Waffenstillstands in der Ukraine gefordert. Darauf einigten sich die vier Politiker in einem Telefonat am Montagabend.