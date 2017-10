Waffenstillstand zwischen ELN-Guerilla und Armee in Kolumbien

Vertreter der kolumbianischen Armee und der ELN-Guerilla verkünden den Waffenstillstand. © KEYSTONE/EPA EFE/COLOMBIAN MINISTRY OF DEFENCE HANDOUT

Nach einem halben Jahrhundert des bewaffneten Kampfes ist am Sonntag ein Waffenstillstand zwischen der kolumbianischen Armee und der letzten aktiven Guerilla-Gruppe ELN in Kraft getreten. Die ELN will sich ab sofort vollständig an die Waffenruhe halten.