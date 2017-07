Wagen gestreift und weitergefahren

Am Montagmorgen kam es auf der Speicherstrasse bei der Verzweigung Huebstrasse zu einer Streifkollision. Eine 23-jährige Autofahrerin hielt wegen eines Baustellenlichtsignals vor der Verzweigung Huebstrasse an. Während die Lenkerin wartete, fuhr ein unbekanntes Auto an ihr vorbei, um in die Huebstrasse einzubiegen. Dabei streifte das vorbeikommende Auto den Wagen der 23-Jährigen. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter.

Zeugen, welche Aussagen zum gesuchten Fahrzeug machen können, wie auch dessen Fahrerin oder Fahrer, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei St.Gallen, 071 224 60 00, zu melden.

(red./StapoSG)