Auslandfranzosen kämpfen um Sitz im Parlament

Franzosen bei der Präsidentenwahl in Genf am 7. Mai: Am kommenden Sonntag sind die Franzosen wieder zur Urne gerufen. Gewählt wird die Vertretung der Ausland-Franzosen in der Schweiz und Liechtenstein. (Archivbild) © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Nicht weniger als 14 Kandidaten kämpfen am kommenden Sonntag um den einen Sitz im französischen Parlament, den die Franzosen in der Schweiz und in Liechtenstein besetzen können. Die Bisherige Claudine Schmid muss dabei auch gegen die Macron-Begeisterung antreten.