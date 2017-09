Wahl von Cassis in den Bundesrat war aus Sicht der Medien «klug»

Die Tessiner FDP-Fraktion lässt auf dem Bundesplatz rote und blaue Ballone - die Farben des Tessiner Wappens - in den Himmel steigen, nachdem mit Ignazio Cassis erstmals seit 18 Jahren wieder ein Tessiner in den Bundesrat gewählt worden ist. © KEYSTONE/MARCEL BIERI

«È fatta: Il Ticino torno in consiglio federale!» Es ist vollbracht: Das Tessin kehrt in den Bundesrat zurück! Mit dieser Schlagzeile hat der «Corriere del Ticino» die Wahl von Ignazio Cassis in den Bundesrat gefeiert. Auch die Romandie anerkennt dessen Anspruch.