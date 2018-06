Wal verendet in Thailand an mehr als 80 Plastiktüten im Magen

Gestrandete Pilotwale. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/URSULA WALSH HANDOUT

An mehr als 80 Plastiktüten im Magen ist ein Wal in Thailand verendet. Der Säuger konnte trotz intensiver tierärztlicher Bemühungen nicht gerettet werden, wie die Meeres- und Küstenbehörde am Samstag auf ihrer Facebookseite mitteilte.