Waldbrand im Tessin ist unter Kontrolle

Am Lago Maggiore gegenüber von Lorcarno ist am Samstag in der Region Gambarogno ein Waldbrand ausgebrochen. Gemäss Ticinonews.ch ist das Feuer derzeit unter Kontrolle. Seit den frühen Morgenstunden des Ostersonntags ist ein Superpuma der Schweizer Armee und drei weitere Helikopter im Einsatz.

Gemäss 20 Minuti /Ticino Online sind derzeit knapp zwanzig Leute im Einsatz. Weil im Tessin eine grosse Trockenheit herrscht, besteht derzeit eine hohe Waldbrandgefahr.

(red.)