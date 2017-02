Waldorf Astoria in New York schliesst für Renovierungsarbeiten

Das Waldorf Astoria Hotel in New York wird wegen Renovationsarbeiten für mehrere Jahre geschlossen. (ARchiv) © KEYSTONE/EPA/JUSTIN LANE

Das legendäre Waldorf Astoria in New York, eines der traditionsreichsten Luxushotels der Welt, wird wegen Renovierungsarbeiten für mehrere Jahre geschlossen. Die Arbeiten beginnen am Mittwoch und werden zwei oder drei Jahre lang dauern.