Flammen in einem Waldstück

Am Samstagmittag teilte ein Wanderer bei der Polizei in Schruns mit, dass in Gantschier beim Aussichtspunkt «Landschrofen» eine etwa 1,5 Quadratmeter grosse Waldfläche verkohlt sei und rauchen würde. Die Feuerwehr begab sich zur Brandstelle, um sie zu löschen. Im Zuge der Löscharbeiten bemerkte die Feuerwehr, das auch von weiter unten – im felsdurchsetzen Gelände – Rauch aufstieg. Da dieser Geländebereich nicht erreichbar war und immer mehr Rauch aufstieg, wurden die umliegenden Feuerwehren und die Bergrettung hinzugezogen. Durch den starken Föhn begann es in der Folge im unwegsamen Gelände auf einer Fläche von rund 1400 Quadratmetern an mehreren Stellen zu brennen. Die am Boden gegen das Feuer ankämpfenden Feuerwehren wurden aus der Luft durch den Polizeihubschrauber unterstützt, teilt die Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Gegen 16 Uhr konnten die Einsatzkräfte «Brandaus» vermelden. Die Brandursache ist unbekannt. Verletzt wurde niemand.

(red.)