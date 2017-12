Höchstens 100 Millionen für Sion 2026

Der Kanton Wallis will für Olympische Winterspiele 2026 in Sitten nicht mehr als 100 Millionen Franken ausgeben. (Archivbild) © KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Das Wallis wird nicht mehr als 100 Millionen Franken für Olympische Winterspiele 2026 in Sitten ausgeben. Davon fliessen 60 Millionen Franken in Infrastrukturen und 40 Millionen in die Sicherheit.