Walliser Schmidt nicht mehr Trainer von Mainz

Der Vertrag des 50-jährigen Wallisers ist noch bis 2018 gültig. Schmidt war seit Februar 2015 Trainer von Mainz.

🎙 #Mainz05-Sportdirektor Rouven Schröder über das Ende der Zusammenarbeit mit Trainer Martin Schmidt. pic.twitter.com/CxXuNqcT0D — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 22, 2017

Im Frühjahr dieses Jahres war Mainz unter Schmidt in eine Krise geschlittert. Es gab fünf Niederlagen in Serie und nur zwei Siege aus 13 Spielen bis Mitte April. Damals machte immer wieder machte eine mögliche Entlassung Schmidts in den Medien die Runde – nachdem der Walliser davor noch als Wunschkandidat für die Nachfolge des später bei Bayer Leverkusen entlassenen Roger Schmidt gehandelt worden war.

Vor einem Monat sprachen die Verantwortlichen dann Martin Schmidt das Vertrauen aus – allerdings erstmals nur bis Saisonende. Nun folgte die Trennung.

Schmidt war erst der fünfte Trainer in der Bundesliga-Geschichte des Klubs. 2004 stieg der Verein unter Jürgen Klopp zum ersten Mal in die erste Bundesliga auf.

(SDA)