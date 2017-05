Wanderer stürzt auf der Schrattenfluh in Karsthöhle

Ein auf der Schrattenfluh in eine Karsthöhle gestürzter Wanderer wird von seinen Rettern zu einem Höhlenausgang abgeseilt. © Rega

Ein Wanderer ist am Donnerstag im Entlebuch auf der Schrattenfluh acht Meter in einen Stollen gestürzt. Um den Verletzten zu bergen, musste dieser am Seil weitere zwölf Meter zu einem Höhlenausgang hinuntergelassen werden.