«Ein Tier darf nicht mehr als vier Beine haben. Und ein Fell ist Pflicht! Sonst ist das Tier sicher nicht herzig.» Stimmt das? Und was ist zum Beispiel mit einer Schildkröte? Die hat auch kein Fell und manche Leute finden sie süss. Aber was macht es denn nun aus, dass man ein Tier schön findet?

Wir haben in der Redaktion nach den «grusigsten Tieren» gefragt und diese Tiere in das Hot-or-Not-Quiz eingebaut. Welche Tiere fehlen noch? Schreib es uns in den Kommentaren.