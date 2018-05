Wann kommt die PS5?

Gamer warten ungeduldig auf die neue Playstation 5. Die aktuelle Generation ist bereits fünf Jahre alt und wurde fast 80 Millionen Mal verkauft. Bisher war der Zyklus klar: Alle sechs bis sieben Jahre gibt es ein neues Modell aus dem Hause Sony. Spätestens 2020 sollte es also soweit sein und die PS5 in den Läden stehen.

Doch jetzt sagt Playstation-Chef John Kodera auf die Nachfrage zum PS4-Nachfolger: «Wir werden uns die kommenden drei Jahre auf den nächsten Schritt vorbereiten.» Ausserdem gab er bekannt, dass sich die aktuelle Generation ihrem Lebensende zuneige.

Gemäss dieser Ankündigung wird die Playstation 5 frühestens 2021 im Handel sein, acht Jahre nach dem Release der PS4. In den nächsten drei Jahren will Sony vermehrt mit Services Geld verdienen, so zum Beispiel mit dem Streaming-Dienst Playstation Now. Bei der kommenden Elektronikmesse E3, die vom 12. bis 14. Juni in Los Angeles stattfindet, will Sony immerhin vier neue grössere Spiele für die PS4 zeigen.

(red.)