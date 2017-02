War das das letzte Spiel des FC Wil?

Wil-Fans stellten beim Heimspiel gegen den FCZ eine grosse Demonstration zur Schau. © Toni Zehnder

Der FC Wil steckt in tiefen Finanznöten und bewegt sich in eine unsichere Zukunft. Sportlich musste der FC Wil am Samstag eine 0:4-Heimpleite verkraften. Die Spieler des FC Wil leiden unter den Zuständen.